ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಪ್ರಕರಣ ದೃಢ

Mangaluru

oi-Punith BU

ಮಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್‌ 6: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೀರುಮಾರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲರೈ ಪ್ರದೇಶದ ಹಂದಿ ಸಂವರ್ಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಹಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರ (ಎಎಸ್‌ಎಫ್) ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂಆರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾನುವಾರು ರೋಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ 1 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ರೋಗಪೀಡಿತ ವಲಯ ಮತ್ತು 10 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಲಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಗ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರ... ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಬೇಡ

ರೋಗಪೀಡಿತ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದಂತೆ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರವು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹಂದಿಮಾಂಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಕೆಲರೈ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆದಾರರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಾರದು. ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಹಂದಿ ಮರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಾರದು. ಅವರ ಹಂದಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕಗಳಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಹೋಟೆಲ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ನೀಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರವು ಹಂದಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರು ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರು ಸೂಕ್ತ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಹಂದಿಗಳು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಪಾಸಿಟಿವ್‌ ಆಗಿದೆ. ಕಟ್ನಿ ಪುರಸಭೆಯ ವಾರ್ಡ್ 18 ತಿಲಕ್ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ 30 ಭಟ್ಟ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ರೋಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆಯನ್ನೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್‌ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಹಂದಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಅದರ ನಂತರ ಐದು ಹಂದಿಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ವರದಿ ಬಂದಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಂದಿ ಜ್ವರ ರೋಗದ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಾಗಿ ಎರಡು ವಲಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸೋಂಕಿತ ವಲಯ ಇದು ಸೋಂಕಿತ ಸ್ಥಳದ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಸುತ್ತ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಗಾವಲು ವಲಯ ಇದು ತ್ರಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದು ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

English summary

District Collector Mr. Ravikumar said that cases of African Swine Fever (ASF) have been confirmed in pigs at a pig breeding center in Kelarai area of ​​Nirumarga village in Dakshina Kannada district.