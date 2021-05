ಶಿಶಿಲದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೀನುಗಳ ಮಾರಣಹೋಮಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೆ 25 ವರ್ಷಗಳು

Mangaluru

oi-Kishan Kumar

ಮಂಗಳೂರು, ಮೇ 25: ಅದು 1996ರ ಮೇ 25ನೇ ತಾರೀಖು, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನ ಸುಂದರ ಗ್ರಾಮ ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು. ತನ್ನೂರಿನ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೀನುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಪಿಲಾ ನದಿಯ ಮೀನುಗಳು ಒದ್ದಾಡಿ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು.

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೀನುಗಳ ಮಾರಣಹೋಮ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ಗರಬಡಿದಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಶಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಶಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರ ಮೀನುಗಳ ಮಾರಣಹೋಮ ನಡೆದು (ಮೇ 25, 1996) ಇಂದಿಗೆ 25 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಆ ದಿನಗಳ ಭೀಕರತೆಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಮಮ್ಮಲ ಮರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The dark memory of the mass death of fishes in the Kapila river in the year 1996 at Shishila Village of Belthangady taluk.