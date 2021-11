ಮಂಡ್ಯ ವಿಶೇಷ; ಸಂಗಮದ ದೃಶ್ಯ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಕಾಲ!

Mandya

ಮಂಡ್ಯ, ನವೆಂಬರ್ 09; ಮಂಡ್ಯದ ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಜಲಾಶಯವು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಿನ್ನೀರಿನ ನೋಟ ರಮಣೀಯವಾಗಿದ್ದು ಈ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡು ಇತ್ತ ಸುಳಿಯುತ್ತಿದೆ.

ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ತ್ರಿವಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಪುರ- ಅಂಬಿಗರಹಳ್ಳಿ-ಸಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹೇಮಾವತಿ, ಕಾವೇರಿ, ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಂದರ ನೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಠಿಯಾಗಿರುವ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಆ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು ಮನಪಟಲದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದಂತೆ ಉಳಿದು ಬಿಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಷ್ಟು ಅಲೆಯಾಡುವ ನೀರು, ಅದರ ನಡುವೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತರು, ಅದರಾಚೆಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಹಸಿರ ಚೆಲುವು, ತಟದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇಗುಲ ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ನೋಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ.

Know about place sangam of Mandya district Krishnarajpet. It is the place of sangam of Three rivers Cauvery, Hemavati and Lakshmana tirtha.