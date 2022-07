ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಕುಟುಂಬ,ಬಿಜೆಪಿಗೆ ದೇಶವೇ ಮೊದಲು : ಕ್ರಿಶನ್ ಪಾಲ್ ಗುರ್ಜರ್

Mandya

oi-Srinivasa K

ಮಂಡ್ಯ, ಜುಲೈ-8 : ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಮೊದಲು ಕುಟುಂಬ ನಂತರ ಪಕ್ಷ ಆನಂತರ ದೇಶ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮೊದಲು ದೇಶ, ಆನಂತರ ಪಕ್ಷ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಕ್ರಿಶನ್ ಪಾಲ್ ಗುರ್ಜರ್ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರಿ ಕುರಿತಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ, ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸರಕಾರದ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಬಡವರ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೇಶದ ಜನರು ಉತ್ತಮರನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಡಳಿತ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸರಕಾರ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗಿರುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

English summary

country is always first preference for BJP, But others parties think about their family, Krishan pal Gurjar Minister of State of Power and Heavy Industries said in mandya.