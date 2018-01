ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರುವ ಮಂಜುನಾಥ್

Mandya

ಮಂಡ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

By: ಮಂಡ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

CT Manjunath, BJP leader and Narendra Modi Vichara manch Karnataka secretary applied for BJP ticket from Mandya constituency, Karnataka assembly elections 2018.