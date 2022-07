ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಜಲಪಾತಗಳತ್ತ ಹೋಗ್ತಿರಾ?

Madikeri

oi-Lavakumar B M

ಮಡಿಕೇರಿ, ಜುಲೈ 10; ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾರದ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೊರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮರೆತು ದುಡಿಯುವವರು ವೀಕೆಂಡ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದು ಬರುವುದು ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ತಿರುವಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿವ ಮಳೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಸಾಗುತ್ತಾ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ ಖುಷಿಪಡುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಮಲೆನಾಡು, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಗಮನವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ ಜಲಪಾತಗಳ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಮರೆತು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮೈಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ ಕುಪ್ಪಳಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಎಂಬಂತೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನತ್ತ ಹೊರಡಲು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದೆರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಜನರು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ವೀಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

Hundreds of tourist will visit Kodagu district in weekend to view falls in the monsoon season. Here are the tips for the tourists.