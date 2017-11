ಕೊಡಗು: ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ

Madikeri

ಮಡಿಕೇರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

Tippu Jayanti(Nov.10th) will be celebrating in Kodagu with Police security. Madikeri SP P.Rajendra Prasad told, ensures that, we are taking precautionary methods to avoid unhealthy incidents in the district. ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ