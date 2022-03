'ಬಿಜೆಪಿಯ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೀಳಬಾರದಿತ್ತು...' ಶಿವಪಾಲ್‌ ಅಸಮಾಧಾನ

Lucknow

ಲಕ್ನೋ ಮಾರ್ಚ್ 13: ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜಸ್ವಂತ್ ನಗರದ ಶಾಸಕ ಶಿವಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೋಪಗಳಾಗಿವೆ, ಇದರಿಂದ ಎಸ್‌ಪಿ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿವಪಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.

ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದರ ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಶಿವಪಾಲ್ ಅವರು, ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಶಿವಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ನ್ಯೂನತೆಗಳೂ ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

'ಬಿಜೆಪಿಯ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಳಬಾರದಿತ್ತು'

ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಹಂಚಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಪಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಬಡವರಿಗೆ ಪಡಿತರ, ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಬಂದಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿವಪಾಲ್, ಎಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ತಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ನೇರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಯಾರೂ ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದವು, ನಾವು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ತಪ್ಪು ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ದೃಢವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ.

'ಕೊಟ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ'

ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿವಪಾಲ್, ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಂಘಟನೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಅವರು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಆರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅವರ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4442 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಈ ಪೈಕಿ 3522 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಂದರೆ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಧನೆ

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 37 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಧಿಸದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಿದೆ. ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀಡಿದ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಜೊತೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಪಡಿತರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮುಂದೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ನೀಡಿದ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಭರವಸೆ ಕೂಡ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿ ಪಾಳೆಯಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

English summary

President of Pragatisheel Samajwadi Party and MLA from Jaswant Nagar Shivpal Singh Yadav said about the defeat of the SP alliance in the UP elections that it should be reviewed.