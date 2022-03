Lucknow

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಮಾರ್ಚ್ 11: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಎಸ್‌ಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ನಾಯಕಿ ಮಾಯಾವತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಪಿಯ ಹಿಂದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳ ಕ್ರೋಢೀಕರಣವು ದಲಿತರು, ಒಬಿಸಿಗಳು ಮುಂತಾದ ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು ಎಂದು ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಾಯಾವತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಎಸ್ಪಿಯ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಬಿಸಿಯೇರುವ ಮುನ್ನವೇ ಬಿಜೆಪಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಾಯಾವತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೂ ವೆಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 2022ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಯಾವತಿ ಏನೂ ತಿಳಿಯದವರಂತೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು.

ಈ ನಡುವೆ ಮಾಯಾವತಿ ಅವರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಭಯದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಮಾಯಾವತಿ 'ನಾವೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧಿ ಮತಗಳನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಯುಪಿಯಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಏನೋ ಮಾಯಾವತಿ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಬಾರೀ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರು.

ಬಿಜೆಪಿಗೆ ದಲಿತರ ಮತ

ಮಾಯಾವತಿಯವರ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದ ದಲಿತರು ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮತಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಲಿತರು-ಮುಸ್ಲಿಂರು-ಒಬಿಸಿ ಮತಗಳು ತಮಗೇ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಕೂಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದಲಿತರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆ ಬಿಎಸ್‌ಪಿ

ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶೇ.13ರಷ್ಟು ಮತ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ 13% ಮತ ವಿಭಜನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಓವೈಸಿ ಒಬ್ಬರೇ ಸುಮಾರು 22 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಓವೈಸಿಯ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಪಕ್ಷವು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದಿತು.

ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಾರದ ಮಾಯಾವತಿ

ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬರದ ಮಾಯಾವತಿ ಈಗ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್‌ಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 2017ರ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ದಲಿತರು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂಡೆಗಳಂತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

English summary

Uttar Prades Election Result 2022: In the Uttar Pradesh assembly elections, the BJP was able to win the entire Muslim community without voting for the Socialist Party. BSP leader Mayawati said the BJP would not have won if it had voted for the SP.