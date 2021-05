ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಜನರು

Lucknow

oi-Puttappa Koli

ಲಕ್ನೋ, ಮೇ 13: ಮಾಹಾಮಾರಿ ಕೋರೊನಾ 2ನೇ ತರಂಗವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾಸ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗದ ಕಾರಣ ಅವರು ಕೋವಿಡ್-19 ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಯಾವುದೇ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೊರೊನಾಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.



COVID-19: In Bhadras village in Uttar Pradesh's Kanpur district, more than 20 people have been killed in the month of April. Know more.