Lucknow

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 16: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಧ್ರುವೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಯಂತ್ ಚೌಧರಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ "ಒನ್ ಗೇರ್-ಕಾರ್" ಅನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಚೌಧರಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಇಂತಹ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ಮಾತುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ 43 ವರ್ಷದ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಚಾರದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಟಿಐಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ ಎಸ್‌ಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮತಗಳು ವಿಭಜನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಇದು ಎಸ್‌ಪಿ-ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವಿನ ನೇರ ಹೋರಾಟ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕದಳ (ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಯಂತ್ ಚೌಧರಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಅನೇಕ ಜನರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಬದಲಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಆಡಳಿತ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರವು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಮನಹರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚೌಧರಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆದು ಎಸ್‌ಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರುಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು, ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಮುಖರು ಮೈತ್ರಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಎಸ್‌ಪಿ-ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ತೊರೆದ ನಾಯಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವ ವಾತಾವರಣ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚೌಧರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಆಂತರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ

ಬಿಜೆಪಿಯು ಆಂತರಿಕ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿತ್ತು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಗೌರವಿಸದೆ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಆಂತರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈಗ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದಾಗ ಅವರೇ ಮೊದಲು ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದರು.

ಮತಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಲು ನೀವು ಯೋಜಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಚೌಧರಿ, ಮತದಾರರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛಿದ್ರಕಾರಕ, ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಜನರು ಮೂರ್ಖತನವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಲಭೆಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ವಿಷದ ಎಲ್ಲರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ಮಾತುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಧ್ರುವೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಚೌಧರಿ, "ಅವರು ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದೇ ಗೇರ್ ಕಾರು ಮತ್ತು ಅದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Accusing the BJP of indulging in polarisation in the run up to the Uttar Pradesh polls, RLD chief Jayant Chaudhary on Sunday said the BJP is driving a "one gear-car" that is headed backwards, and asserted that the anti-Muslim rhetoric will not work as people are fed up of such politics.