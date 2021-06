ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಂದ ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶು: ದೋಣಿಗಾರನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ

Lucknow

ಗಾಜಿಪುರ, ಜೂ. 17: ಗಾಜಿಪುರದ ದಾದ್ರಿ ಘಾಟ್‌ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದು ತೇಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಗುವನ್ನು ದೋಣಿಗಾರ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಈ ಶಿಶುವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ದೋಣಿಗಾರ ಗುಲ್ಲು ಚೌಧರಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಈ ಮಗು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಗುವನ್ನು ನಾನೇ ಸಾಕುತ್ತೇನೆ,'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ''ನವಜಾತ ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶು ಇದ್ದ ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಶಿಶುವಿನ ಜಾತಕವೂ ಕೂಡಾ ಇದೆ,'' ಎಂದು ಗುಲ್ಲು ಚೌಧರಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಿಶುವಿನ ಮುಂದಿನ ಪಾಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೋಣಿಗಾರ ಗುಲ್ಲು ಚೌಧರಿ ತಾನೇ ಈ ಮಗುವನ್ನು ಸಾಕುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

''ಸದ್ಯ ಶಿಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಪೋಷಕರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ,'' ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಈ ಶಿಶುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೋಣಿಗಾರನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಗಾಜಿಪುರದ ತಾಯಿ ಗಂಗಾ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ 'ಗಂಗಾ' ಎಂಬ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ನಾವಿಕನು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವಿಕನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿ ಈ ನಾವಿಕರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ನವಜಾತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ,'' ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

