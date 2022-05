ದೇವರಿಂದಾಗಿಯೇ ಭಾರತ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ: ಯುಪಿ ಸಚಿವ

Lucknow

ಲಕ್ನೋ, ಮೇ 30: ವಾರಣಾಸಿಯ ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಮಥುರಾದ ಶಾಹಿ ಈದ್ಗಾ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಸಮಿತಿಯು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು "ಭಾರತವು ಅದರ ದೇವರುಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ, ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಯಾರೂ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು" ಎಂದು ಕಬ್ಬು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಚೌಧರಿ ಹೇಳಿದರು.

"ಅಯೋಧ್ಯೆಯು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ, ಮಥುರಾವು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಶಿಯನ್ನು (ವಾರಣಾಸಿ) ಭಗವಾನ್ ಶಿವನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಈ ದೇವರುಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದಲೇ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಇಂದು, ಜಗತ್ತು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಲಿಸಿದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಮಗ, ಆದರ್ಶ ಪತಿ, ಆದರ್ಶ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ಸ್ನೇಹಿತ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

"800-850 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಶವಾಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇದೀಗ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಚೌಧರಿ ಅವರು, ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಮಥುರಾದ ಶಾಹಿ ಈದ್ಗಾ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

"ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಥುರಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ, ಯಾವುದೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಚಿವ ಚೌಧರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕದಳದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಯಂತ್ ಚೌಧರಿ, "ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಮಾಡಬಾರದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಕಾನೂನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ಕ್ಷಮೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಾವು ನೋಡಬಾರದು. ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡುವ ಮತ್ತು ನೈಜ ಭಾರತದ ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಚೌಧರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

English summary

Uttar Pradesh senior minister Laxmi Narayan Chaudhary has said that India is a global power because of its gods and that they are its mark.