ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಎಸ್ಪಿ, ಬಿಎಸ್ಪಿ ವಿಫಲ: ಯೋಗಿ

Lucknow

oi-Mahesh Malnad

ಲಕ್ನೋ, ನವೆಂಬರ್ 29: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಓಲೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತೊಡಗಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ಪ್ರಾಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಂದಿನಂತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಮೃಗಾಲಯಗಳಿದ್ದರೆ, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೃಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಗೋರಖ್ ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

1947 ರಿಂದ 2017 ರವರೆಗಿನ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೋರಖ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಮೃಗಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ನವಾಬ್ ವಾಜಿದ್ ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇತಾವಾದಲ್ಲಿನ ಲಯನ್ ಸಫಾರಿಯ ಕೆಲವು ಸಿಂಹಗಳು ಕೋವಿಡ್ 19 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೋಂಕಿತವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯವು ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸ್ತಂಭ, ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯು 100 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದ್ಯಾನದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಅವರು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು "ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಯೋಗ್ಯ" ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ "ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ" ಎಂದು ಕರೆದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಆರು ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

"ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅವನ ನಡವಳಿಕೆಯು ಅವನ ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ, ಅವನು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲನಾಗಿದ್ದರೆ. ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಆಗ ಅವರು ಮಾನವೀಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ನ 100 ವರ್ಷಗಳನ್ನು "ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಅದರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. (ಪಿಟಿಐ)

English summary

Attacking the rival political parties in Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath on Monday said that in 70 years, the state had only two zoological gardens, while in the last five years, a zoological garden has been set up in Gorakhpur.