ವೈರಲ್ ಸುದ್ದಿ: 2 ಬಾರಿ ಸೋತಿರುವ ಪತಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಮತ ನೀಡಿ!

ಲಕ್ನೋ, ಫೆಬ್ರವರಿ 3: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುನೀಲ್ ಚೌಧರಿ, ಮತದಾರರ ಎದುರು ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೋಯ್ಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಸ್‌ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುನೀಲ್ ಚೌಧರಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಳುತ್ತಾ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ನೋಯ್ಡಾ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುನೀಲ್ ಚೌಧರಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಮೂರನೇ ಬಾರಿಯೂ ಪಕ್ಷ ಸುನೀಲ್ ಚೌಧರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವಾಗಬಹುದು.

English summary

UP Elections 2022: If you want to shoot me, shoot me in the chest, not on my back, SP Candidate Sunil Chaudhary said in Campaign.