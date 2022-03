ಯೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಆಗಲು ಅನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಮೌನ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿದ್ದ ಬಾಬಾ

Lucknow

ಲಕ್ನೋ ಮಾರ್ಚ್ 12: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂತರು ಸಹ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಎಂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಫೆಬ್ರವರಿ 01 ರಿಂದ ಆಹಾರ ತ್ಯಜಿಸಿ ಮೌನ ಉಪವಾಸ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಫಕೀರಾ ಬಾಬಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರ ಫಕೀರಾ ಬಾಬಾ ಈಗ ಉಪವಾಸ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗ್ರಾದ ನಿವಾಸಿ ಫಕೀರ್ ಬಾಬಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶರ್ಮಾ 41 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರು. ಊಟ, ನೀರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗ ಮೌನ ಉಪವಾಸ ಮುರಿದರು. ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ANI ಯ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಫಕೀರ್ ಬಾಬಾ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ನಂತರ ಫಕೀರ್ ಬಾಬಾ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಫಕೀರ್ ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ್ದು, ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗ್ರಾದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಪೂರ್ವ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಇರುವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ತನ್ನಂತೆಯೇ ಸಂತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಫಕೀರ್ ಬಾಬಾ 41 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಯೋಗಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಹೇಳಿದೆ. ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ರಿಂದ, ಬಾಬಾ ಅವರು ಏಕಾಂತ ವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರದೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.

41 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಭಂಡಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ನೆಲದೊಳಗೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದರು. ತನ್ನ ಭಕ್ತರು ಬಾಬಾನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಇತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಯುಪಿ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 273 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಎಸ್‌ಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಪಕ್ಷ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 125 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.

