ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರವೇ ಬುಲ್ಡೋಜರ್‌ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಯುಪಿ ಸರ್ಕಾರ

Lucknow

oi-Punith BU

ಲಕ್ನೋ, ಜೂ. 22: ಕಾನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ನಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ನೆಲಸಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ನಡೆದಿವೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾನ್ಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯಿದೆ 1972ರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗಲಭೆಯ ಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯುಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಬುಲ್ಡೋಜರ್‌ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆ ಜಮಿಯತ್ ಉಲಮಾ- ಎ- ಹಿಂದ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಯುಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಬಣ್ಣ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಅದೇ ರೀತಿಯ ನಿಂದನೆಯ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ 1972ರ ಕಾಯಿದೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನಧಿಕೃತ, ಅಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬುಲ್ಡೋಜರ್‌ ಕ್ರಮವು ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಕ್ರಮ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ವಾಸ್ತವವಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಇವು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡು ನೆಲಸಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಬಿಲ್ಡರ್‌ಗಳೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಕಾನ್ಪುರ ಗಲಭೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಬುಲ್ಡೋಜರ್‌ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ಜಮಿಯತ್ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಹಿಂಸಾಚಾರ: ಸಿಎಂ ಯೋಗಿಗೆ ಓವೈಸಿ 'ಬುಲ್ಡೋಜರ್' ಪ್ರಶ್ನೆ

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು. ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳು ಎಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

The Uttar Pradesh government has dismissed claims that the recent demolition of some private properties in Kanpur and Prayagraj has not followed due process.