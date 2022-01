ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪಶ್ಚಿಮ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ, ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ

Lucknow

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಜನವರಿ 30: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಯುಪಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ತೋರಿಸಿ, ಕಲ್ಲು ಎಸೆದು ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಥಹ ಹನ್ನೆರಡು ಘಟನೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

ಜನವರಿ 24 ರಂದು ಸಂಜೆ ಚುರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಿವಾಲ್ಖಾಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಣಿಂದರ್‌ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 20 ಜನರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 65 ಮಂದಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಂಗ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ಸ್ವತ: ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Over a dozen incidents of convoys of BJP contestants being shown black flags or having mud thrown at them have been reported from villages in western UP, which goes to polls in the first two phases, on February 10 and 14.