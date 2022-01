ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಯುಪಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ವಿಳಂಬ 'ಪಿತೂರಿ' ಎಂದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್

Lucknow

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 28: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಮ್ಮ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಯುಪಿಯ ಮುಜಾಫರ್‌ನಗರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸುವುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಪಿತೂರಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಘಂಟೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಖಿಲೇಶ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು 'ವಿಮಾನವನ್ನು ವಿಜಯದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ನನ್ನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಜಾಫರ್‌ನಗರಕ್ಕೆ (ಯುಪಿ) ಹಾರಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಿತೂರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸೋತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹತಾಶ ಷಡ್ಯಂತ್ರ. ಜನರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ"ಎಂದು ಮಾಜಿ ಯುಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಬಳಿಕ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದರು. ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರು, ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗವು ಜನರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜವಾದಿ ಹೋರಾಟದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವೂ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ! ನಾವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯದ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಜಯಂತ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಮುಜಾಫರ್‌ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಲಿಟೇರ್ ಇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಮುಜಾಫರ್ ನಗರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಕಾರಣ ಅವರು ವಿಳಂಬವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಕ್ಕೆ ಮೀರತ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಾರದ ಕಾರಣ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಮೀರತ್ ನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಮೀರತ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಎಸ್‌ಪಿ-ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಯಂತ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು (ಬಿಜೆಪಿ) ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಜಾಟ್ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇವಲ ಧ್ರುವೀಕರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ಮಾದವನ್ನು ಹರಡುವುದು ಅವರ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಏನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಈಗ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲಖೀಂಪುರ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ರೈತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 403 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಿಂದ ಏಳು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 58 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 14, 20, 23, 27 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 3 ಮತ್ತು 7 ರಂದು ಏಳು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 10 ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

