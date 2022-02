Lucknow

ಲಕ್ನೋ ಫೆಬ್ರವರಿ 07: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಜ್ನೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೋಮವಾರ ತಮ್ಮ ರ್‍ಯಾಲಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕದಳ (ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಯಂತ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಯೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೌಧರಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಬಿಜ್ನೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹವಾಮಾನವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ರ್‍ಯಾಲಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಚೌಧರಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಗೂಗಲ್ ಹವಾಮಾನದ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್. ಇದು ಬಿಜ್ನೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಟೇಕಾಫ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಜನ್ ಚೌಪಾಲ್' ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. "ನಕಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿಗಳು" ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಸದ ದಾಹವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಳು ಹಂತಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 58 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 143 ಸ್ಥಾನಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಎಸ್‌ಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಯು ರಾಜ್ಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನುಗಳು ರದ್ದಾದ ಬಳಿಕ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು. ರೈತರು 2014 ಮತ್ತು 2019 ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು 2017 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಸ್‌ಪಿ-ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ ಮೈತ್ರಿ, ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಾವು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಇತರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಪಕ್ಷದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುಪಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಶವು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಆದರೆ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಯಾದವ್ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪಾವತಿ, ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್, ಕಬ್ಬು ರೈತರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ರೈತರಿಗೆ ಭರವಸೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ಬರೂ ರೈತರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಮೂರು ಕಾನೂನುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವರ್ಷವಿಡೀ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಪಿ-ಆರ್‌ಎಲ್‌ಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ "ಕಪ್ಪು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು" ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

