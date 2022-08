ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ 5.2 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ!

Lucknow

oi-Punith BU

ಲಕ್ನೋ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 20: ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಲಕ್ನೋದ ಉತ್ತರ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 5.2 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ (ಎನ್‌ಸಿಎಸ್) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ನಸುಕಿನ 1.12ಕ್ಕೆ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಭೂಕಂಪದ ಆಳವು ನೆಲದಿಂದ 82 ಕಿ.ಮೀ. ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಸಿಎಸ್‌ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ 20-08-2022 ರಂದು 5.2 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ 01:12:47 IST, ಲ್ಯಾಟ್ 28.07 ಮತ್ತು ಉದ್ದ 81.25, ಆಳ 82 ಕಿಮೀ, ಸ್ಥಳ 139 ಕಿಮೀ ಎನ್‌ಎನ್‌ಇ ಲಕ್ನೋ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

Breaking; ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನ, 5.5 ತೀವ್ರತೆ ದಾಖಲು

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆ, ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 3.6 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪಿಥೋರಗಢ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಘು ಕಂಪನಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.55ಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದವು.

19-08-2022 ರಂದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪಿಥೋರಗಢ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪವು 3.6 ತೀವ್ರತೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ದಿನಾಂಕ 19-08-2022, ಸಮಯ 12:55:55 IST, ಲ್ಯಾಟ್ 29.96 ಮತ್ತು ಉದ್ದ 80.12, ಆಳ 5 ಕಿಮೀ, ಸ್ಥಳ ಪಿಥೋರಗಢ್‌ನ 43 ಕಿಮೀ ಎಂದು ಎನ್ಸಿಎಸ್‌ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

19-08-2022 ರಂದು ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 3.1 ತೀವ್ರತೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಭೂಕಂಪವು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹ್ಯಾನ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದಕ್ಷಿಣ-ನೈಋತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಸಿಎಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭೂಕಂಪ: 3.1 ತೀವ್ರತೆ ಇತ್ತು. ಕಾಲಮಾನ 12:02:14 IST, ಲ್ಯಾಟ್ 31.89 & ಉದ್ದ 78.67, ಆಳ 5 ಕಿಮೀ , ಸ್ಥಳ 92 ಕಿಮೀ ಹ್ಯಾನ್ಲಿ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

The National Center for Seismology (NCS) informed that an earthquake measuring 5.2 on the Richter scale occurred in the north-north-east of Lucknow early on Saturday morning.