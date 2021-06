London

oi-Nayana Bj

ಲಂಡನ್, ಜೂನ್ 16: ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿ ತಡೆಗೆ 2 ಡೋಸ್ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಬ್ರಿಟನ್‌ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಡೋಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ B1.617.2 ರೂಪಾಂತರಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್(ಪಿಎಚ್‌ಇ) ಕೋವಿಡ್ ರೂಪಾಂತರ ನಿಯಮಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

'ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್' ರೂಪಾಂತರಿ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಬೇಡ ಎಂದ ತಜ್ಞರು

ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಫೈಜರ್, ಬಯೋಎನ್‌ಟೆಕ್ ಲಸಿಕೆ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಪಡೆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಶೇಕಡಾ 96ರಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್,ಅಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾ ಲಸಿಕೆ ಎರಡು ಡೋಸ್ ನಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ವಿರುದ್ಧ ಶೇಕಡಾ 92ರಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಿಹೆಚ್‌ಇ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರದ 14,019 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 166 ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 4ರ ನಡುವೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

''ಎಲ್ಲರೂ ಎರಡೂ ಡೋಸ್ ಪಡೆಯುವುದು, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗರಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ'' ಎಂದು ಮೇರಿ ರಾಮ್ಸೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

New analysis by Britain’s health experts concludes for the first time this week that two doses of COVID-19 vaccines are “highly effective” against hospitalisation from the Delta variant – the B1.617.2 extremely transmissible variant first identified in India.