ದುಬಾರಿ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಕೊಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ದುಬೈ ರಾಜಕುಮಾರ

London

oi-Sunitha B

ಲಂಡನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 17: ರಾಜಮನೆತನದ ಸದಸ್ಯರು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ವಿರಳ. ಆದರೆ ದುಬೈ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಶೇಖ್ ಹಮ್ದಾನ್ ರಾಜಮನೆತನದವರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫಜ್ಜಾ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಹಮ್ದಾನ್ ಬಿನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ ಮಕ್ತೌಮ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಂಡನ್ ಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ(ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೈಲು) ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಜನನಿಬಿಡ ಲಂಡನ್ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನೊಳಗೆ ರಾಜಮನೆತನದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ರಜೆಗಾಗಿ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಫಜ್ಜಾ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಚಿತ್ರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಳಸುವ ಲಂಡನ್ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಫಜ್ಜಾ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ದುಬೈ ನಿವಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

Sheikh Hamdan, who is popularly known as Fazza, caught the attention of social media after photos of him traveling with his friend in the London tube went viral.