ಕೋವಿಡ್‌ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿತ್ತು: ನಡ್ಡಾ

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಜೂ. 10: "ಕೋವಿಡ್‌ನ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಹೊಡೆತ ಬೀಳದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ. ಪಿ. ನಡ್ಡಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲುಕಂಡ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಜೂನ್ 8 ಮತ್ತು 9ರಂದು ಜೆ. ಪಿ. ನಡ್ಡಾ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಬಿಜೆಪಿ ಎಂದಿಗೂ ಬಂಗಾಳದ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ತನ್ನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ನಾವು ವೇಗವಾಗಿಯೇ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಚಾರವು ರದ್ದಾಗಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದರು.

"4ನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಚಾರದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಉಳಿದ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಚಾರವನ್ನೇ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಬ್ರಿಗೇಡ್‌ ಪೇರೆಡ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

"ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾನು ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇ. ಭಾರತವು ಜೀವಂತ ಸಮಾಜವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಟಿಎಂಸಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

