'ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದೆ': ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಡು ಬರೆದ ಮಮತಾ

Kolkata

oi-Mayuri N

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಆ. 15: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ 75 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ತಮ್ಮ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬಂಗಾಳಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ಇಂದ್ರನಿಲ್ ಸೇನ್, ಮೊನೊಮೊಯ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ, ತ್ರಿಶಾ ಪಾರುಯಿ ಮತ್ತು ದೇಬೋಜ್ಯೋತಿ ಘೋಷ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯವು "ದೇಶ್ ತಾ ಸೊಬಾರ್ ನಿಜರ್" ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ''75 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗೋಣ. ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು,'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

1947, ಆಗಸ್ಟ್ 15: ಈ ದಿನವನ್ನು ಜಗತ್ತು ಕಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?, ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ 74 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ 75 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದಂದು ಕೂಡಾ ಭಾರತವು ಎರಡನೇಯ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅಲೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಕೋವಿಡ್‌ ಅಲೆಯ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ರೂಪಾಂತರ ಡೆಲ್ಟಾದ ರೂಪಾಂತರ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್‌ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಸುತ್ತಲಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು 75 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಮಾರಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 7,500 ಚದರ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ತ್ರಿವರ್ಣವನ್ನು ಹೊದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲ್‌ನ ಬಿಳಿ ಅಮೃತಶಿಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜದ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಜಗದೀಪ್ ಧಂಕರ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಬೃಹತ್ ಧ್ವಜವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

'ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ': ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ

ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊಲಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಮೆಯಾದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲ್ ನ ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

On the 75th Independence Day, let us all come together to strengthen our voices against all forces that aim to stifle our freedom. We must never forget the sacrifice of those who fought a long and hard battle for this day.



Warm wishes to all my brothers and sisters. Jai Hind!