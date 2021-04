Kolkata

oi-Amith

ಕೋಲ್ಕತಾ, ಏಪ್ರಿಲ್ 7: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪರವಾಗಿ ಗದ್ದಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮತದಾರರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೂಚ್ ಬಿಹಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಮತಾ, 'ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಅವರು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ತಡೆಯಬಾರದು. ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೈಜ ಯೋಧರು. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಗದ್ದಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವವರನ್ನು ನಾನು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಂದಿಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀದಿ ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಭವಿಷ್ಯ

ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ಅರಂಬಾಗ್‌ನ ಟಿಎಂಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುಜಾತಾ ಮೊಂಡಲ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ದೊಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮಮತಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

Petrifying visuals of @BJP4India goons attacking TMC candidate #SujataMandal, openly abusing her & threatening her with rods & sickle. If they have the guts to do this to a female candidate, imagine what they can do to your daughters. This is their ‘Beti Bachao, Beti Padhao’ pic.twitter.com/uBh4oTyNeR