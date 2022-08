ದೇಶದ ಮೊದಲ ನೀರೊಳಗಿನ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರ ಜೂನ್ 2023ಕ್ಕೆ ಆರಂಭ

Kolkata

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಆಗಸ್ಟ್ 9: ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದರೆ ಜೂನ್ 2023ರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀರೊಳಗಿನ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೌದು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಕೆಎಂಆರ್‌ಸಿ) ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ, ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಮೂಲಕ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಅನ್ನು ಹೌರಾಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗವು ಪ್ರಸ್ತುತ 5ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸೀಲ್ದಾಹ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸೀಲ್ದಾಹ್‌ನಿಂದ ಹೌರಾ ಮೈದಾನದವರೆಗಿನ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ ಜೂನ್ 2023ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಂಆರ್‌ಸಿ ಹೇಳಿದೆ, ನೀರೊಳಗಿನ ಮೆಟ್ರೋ ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿಯ ಕೆಳಗೆ 500 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಮೂಲಕ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಅನ್ನು ಹೌರಾಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು 16.55 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ, 5ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸೀಲ್ಡಾ ನಡುವಿನ 9.30 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ, ಉಳಿದ 7.25 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣವಾಗಲಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕೆಸಿಎಂಆರ್ ಹೇಳಿದೆ.

