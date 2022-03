Kolkata

oi-Sunitha B

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮಾರ್ಚ್ 3: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿಯಾದ ಹಮ್ರೋ ಪಕ್ಷ ಬುಧವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 2) ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಹಮ್ರೋ ಪಾರ್ಟಿ ಬುಧವಾರ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ 32 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 18 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ 108 ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೊಡ್ದಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ.

ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಈ ಗೆಲುವು ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ಎದುರಾಳಿ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಗೂರ್ಖಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಡಳಿತದ (ಜಿಟಿಎ) ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿರುವ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳವನ್ನೂ ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ.

English summary

Winds of change swept the hills of North Bengal Wednesday as a new entrant, the Hamro Party, emerged victorious in one of the most hotly contested local body elections to the Darjeeling Municipality in recent memory.