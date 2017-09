ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹಸಿರನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ.. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ!

Kolar

ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ

English summary

The interesting story of 70 year old man, who aims to grow a man-made forest aroung the Chintamani region in Kolar district.