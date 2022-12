ಅಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಮುಟ್ಟಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಇಂದು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಲ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಬ್ಬೆಯ ಕೃಷಿಕ ಸಜ್ಜು

Karwar

lekhaka-Vasudeva Gouda

ಕಾರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌, 15: ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಬ್ಬೆಯ ಚಿದಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಎಂಬ ಕೃಷಿಕ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನೇ ಛಲವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಬದುಕಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾಣ್ಯ, ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗತಕಾಲದ ವೈಭವವನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಬ್ಬೆಯ ಕೃಷಿಕ ಚಿದಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಇಂತಹದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಶಿಬಿರದ ವೇಳೆ ಸಹಪಾಠಿಯೋರ್ವ ತಂದಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಿನಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಛಲವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅವರು ಇದೀಗ ಗತಕಾಲದ ಬೆಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರ, ತಾಮ್ರವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವಮಾನವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

ಭಟ್ಕಳ: ಮಾರುಕೇರಿ, ಶಿರಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಆರೋಪ

ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 950ರ ಚೋಳರ ಕಾಲದ ಚಿನ್ನದ ಕಿರು ನಾಣ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಲದ ವರಹಗಳು, ಗಂಗರ, ಹೊಯ್ಸಳರ, ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಪೈಸೆಗಳೂ ಇವೆ. ಭಾರತೀಯ ನಾಣ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶ- ವಿದೇಶದ ನಾಣ್ಯಗಳೂ ಇವರ ಬಳಿ ಇವೆ. 5, 6ನೇ ಜಾರ್ಜ್ ಕಿಂಗ್ ಕಾಲದ ನಾಣ್ಯಗಳು, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದ 1900ನೇ ಇಸವಿಯ ನಾಣ್ಯ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್, ಜಪಾನ್, ಜರ್ಮನಿ, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ದೇಶಗಳ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಇವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Kallabbe of Kumta taluk farmer Chidananda Hegde who achieved regardless of insults, collected more than one thousand old coins, know more,