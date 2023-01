Vande Bharat Express ಪ್ರಯಾಣ ದರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಹೇಳುವುದೇನು

Karnataka

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 6: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ರೈಲಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣ ದರವು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಲ್ಲಿ ದಶಪಥ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದು, ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಲು ಹೊಂದಿಸಲಾದ 50% ಸೀಟುಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳಿಯಲಿವೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈಲಿನ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರವು ಪದೇ ಪದೇ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು 515 ರೂ. ಮತ್ತು ಹಿಂದಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 720 ರೂ. ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳು ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸೇವೆಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ನಡುವೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ಸೀಟು ಸುಮಾರು 100% ನಷ್ಟು ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೈಸೂರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳು 53% ಭರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇದೇ ಹಿಂತಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅದು 45% ಆಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 80% ಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಡಿಎಚ್‌ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರೈಲ್ವೆ ವೇದಿಕೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ರೈಲ್ವೇ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈಲುಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರೈಲ್ವೆಯು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲನ್ನು ಅರ್ಧ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಓಡಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ, 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ದರದ ಎಸಿ ವರ್ಗದ ಬಸ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ದಶಪಥ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತೆರೆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ರೈಲ್ವೆಯು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

The popularity of Karnataka's first Vande Bharat Express train has increased. But due to its high fare, common class passengers are reluctant to travel on Vande Bharat.