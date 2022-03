ಕರ್ನಾಟಕದ 2 ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ

Karnataka

oi-Gururaj S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾರ್ಚ್ 30; ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡು ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳು ಸುಮಾರು 890 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚದ್ದಾಗಿವೆ.

Widening to 2-Lane (with paved shoulders) of Hosadurga - Holalkere section of NH-173 in the State of Karnataka has been sanctioned with a budget of ₹ 170.34 Cr. #PragatiKaHighway #GatiShakti