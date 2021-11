ಇಬ್ಬರು ಬಿಜೆಪಿ, ಒಬ್ಬರು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ: ಎಲ್ಲಾ ಟಿಕೆಟಿಗಾಗಿ!

Features

ಒಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಎಂದಾದಾಗ ಬರೀ ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ, ಹಾಗಲ್ಲಾ.. ಯಾವ ಪಕ್ಷವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವೈಭವವೇ ಸಾಕ್ಷಿ.

ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಸಿಂಧಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಮನಗೂಳಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಶೋಕ್ ಅವರು ನಿಧನರಾದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಸಿ.ಮನಗೂಳಿಯವರ ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಮಾಲಾ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಬಿ.ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ.

ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ: ಬಿಜೆಪಿಯ 2 ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಅಪಸ್ವರ

ಈ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ 25 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾದ ನಂತರ. ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?

ಈಗ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಜೆಡಿಎಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟಿಗಾಗಿ ಭಾರೀ ಲಾಬಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು, ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಪಸ್ವರಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಆ ಮೂವರು ಯಾರು?

ಸಹೋದರ ರೇವಣ್ಣನ ಮಗ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Karnataka Legislative Council Election: Family Politics from BJP and JDS Leaders for Ticket; Jagadish Shettar Lobbying for his brother for council election ticket, Lakhan Jarkiholi also ticket aspirant for Council election. Jds Leader HD Revanna son Sooraj Revanna council election ticket aspirant. Know more.