ಮೋದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಲೆಳೆದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೆಬ್ರವರಿ 4: ಪರಿವರ್ತನಾ ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

Live : ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ ಕುರಿತು ಮೋದಿ ಟ್ವಿಟ್

"ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ, ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಥಮಗಳನ್ನು ನಾವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ತನಗಿದೆ," ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೊದಲ ಟ್ವೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

I welcome PM @narendramodi ರವರು to Namma Karnataka - the no. 1 state in investments,innovation & progressive policies.



Through a unique model of development, we have scripted several national firsts across key sectors. I am confident that Karnataka’s success makes India proud.