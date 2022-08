ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ 10th ಬಾಲಕಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಆಯ್ತು 8 ತಿಂಗಳ ಫಜೀತಿ

Karnataka

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 03: ಅದೊಂದು ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯ ಪ್ರೇಮಕಾವ್ಯ. ಚಲುವಿನ ಚಿತ್ತಾರವನ್ನು ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿ. ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕಾಲ್ಕಿತ್ತ ಪ್ರೇಮಿ. ಎಂಟು ತಿಂಗಳಾದರು ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯ ಲವ್ ಕಂ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕಹಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಚೆಲ್ಲಾಟ, ಹೆತ್ತವರ ಸಂಕಟ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪೀಕಲಾಟದ ಅಪರೂಪದ ಕಹಾನಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚಳ್ಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಿರವವನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ನಗದನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪೊಲೀಸರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲಿಂಗರಾಜು ಅಲಿಯಾಸ್ ವಿರಾಟ್ ಎಂಬಾತ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪುಸಲಾಯಸಿಕೊಂಡು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಲಿಂಗರಾಜುವಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಸತತವಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗಿದಾಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ನಿಂದ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿಳುತ್ತಿದ್ದು. ಲಿಂಗರಾಜು ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಲಿಂಗರಾಜು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ದಾರಿಹೋಕರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಡೆದು ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಹೋದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರುವವರೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಗೂ ಪರಿಚಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹೈರಾಣಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೂ ಆರೋಪಿ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

English summary

10th Std Girl Eloped with Her Boy Friend 8 Months Ago. Now Shivamogga police have announced a reward of Rs 50,000 to those who provide information of the Accused Lingaraju who escaped with the minor Girl. Know more,