ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ; 'ಕೈ' ನಿಂದ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಮತ ಪ್ರಯೋಗ!

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 8 : ಈ ಬಾರಿಯ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಶಾಸಕರು ಹಾಕಲಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮತಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಂಬಿರುವ 'ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಮತ'ಗಳ ವಿಚಾರ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಗರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಎರಡನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕಾರಣ ಸಮಾಜದ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದೆ.

ಹೀಗಿರುವಾಗ ಚುನಾವಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಂತು ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಶತ್ರುವಲ್ಲ. ಮಿತ್ರರೂ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಾ? ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುವ ಚುನಾವಣೆ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಷ್ಟೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ‍್ಯತೆಯಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿ ಕೊನೆಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್‌ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಶಾಸಕರ ಮತದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಈಗ ಸೆಟೆದು ನಿಂತಿದೆ.

English summary

Rajya Sabha elections are witnessing intense curiosity in Karnataka. JDS and the BJP parties are worried about the Congress's conscience vote amid the confidence vote of the respective party legislators in upcoming elections.