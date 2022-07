ಸುಳ್ಳು ಪತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೇನು? ಅಸತ್ಯ ನುಡಿದವರಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜು. 22: ಪಿಎಸ್ಐ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಳ್ಳು ಪತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ಸುಳ್ಳು ಪತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ? ಇದರಿಂದ ಪಿಎಸ್ಐ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಮೃತ್ ಪೌಲ್ ಅವರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಸುಳ್ಳ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸಿಐಡಿ ಕೋರಿಕೆ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಮೃತ್ ಪೌಲ್ ಅವರ ಬಂಧನದ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ (Crpc 164) ದಾಖಸದೇ ಇದೀಗ ಸುಳ್ಳು ಪತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಸಿಐಡಿ ಪೊಲೀಸರ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಒರೆಸುವ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಪತ್ತೆ ಮೊರೆ ಹೋದರೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಪೌಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಬಂಧಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿರ್ವಾಯತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದಿನ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಆರೋಪಿ ಕೊಡುವ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಪೌಲ್ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಹಲವರ ಹೆಸರು ಪವಲ್ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪೌಲ್ ಅವರನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಪತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

