ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬಾಲಕರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 09: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್‌ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್( ಎಂಐಎಸ್‌-ಸಿ) ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಬಾಲಕಿಯರಿಗಿಂತ ಬಾಲಕರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಆಸ್ಟರ್ ಸಿಎಂಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಕ್ಕಳ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಸಂಧಿವಾತ ತಜ್ಞ ಡಾ ಸಾಗರ್ ಭಟ್ಟದ್ ಅವರು, 'ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ, ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ 2: 1 ರ ಅನುಪಾತದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ನಮಗೆ, ಈ ಅನುಪಾತವು ಹೆಚ್ಚು ಓರೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರಲ್ಲಿ ಜ್ವರದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ.

ಅಂತಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣುಗಳು, ಕೆಂಪು ತುಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ನಾಲಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕೋಕ್ಯುಟೇನಿಯಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮಲ್ಟಿಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (ಎಂಐಎಸ್-ಸಿ) ನಿಂದ ಮೇ 2021 ರಿಂದ ಆಸ್ಟರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ (ಆಸ್ಟರ್ ಸಿಎಮ್‌ಐ, ಆಸ್ಟರ್ ಆರ್‌ವಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟರ್ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್) ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ 29 ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಬಾಲಕ-ಬಾಲಕಿಯರ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಅನುಪಾತ 6: 1ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಎಂಐಎಸ್-ಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗಿಂತ ಬಾಲಕರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Of 29 children who contracted Covid-19 and were admitted with Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS-C) from May to July 2021 at Aster Hospitals (Aster CMI, Aster RV and Aster Whitefield), the male to female ratio was 6:1.