ಮೈಸೂರು ಕಣ್ಣೂರು ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಮೈಸೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 23: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣೂರು ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲನ್ನು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಓಡಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಮೈಸೂರು- ಕೊಚ್ಚಿವೇಲ್‌ ಎಸಿ ವಿಶೇಷ (06211) ಮೊದಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸೇವೆಯನ್ನು 25 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ಮತ್ತು 26 ರಂದು ಕೊಚುವೇಲಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೈಸೂರು-ಕಣ್ಣೂರು ಎಸಿ ವಿಶೇಷ (06221) ಉತ್ತರ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ಮತ್ತು ಜನವರಿ 1 ರಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಮತ್ತು ಜನವರಿ 2 ರಂದು ಕಣ್ಣೂರಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇವು ಎಸಿ ರೈಲುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸೇವೆಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಿಲುಗಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತುಸು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪುತ್ತವೆ.

ಈ ರೈಲು ಕೆಆರ್ ಪುರಂ, ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೊಸೂರು-ಸೇಲಂ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರೈಲುಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ನಂತರ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ದಾಣವಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐಟಿ ವಲಯದ ಮಲಯಾಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಕರ್ಮಲಾರಾಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದೆ.

ಮೈಸೂರು-ಕೊಚುವೇಲಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲು (06211) ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11.30ಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿವೇಲ್‌ಗೆ ಮೂಲ ದರ 1493 ರೂ. ಟಿಕೆಟ್ ದರವು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ 1610 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ಸೇವೆಗೆ ಕೆಲವು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದ ಸೇವೆಗಾಗಿ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮೂರನೇ ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎರಡನೇ ಎಸಿ ಸೀಟಿನ ದರವು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ 2210 ರೂ. ಶುಕ್ರವಾರದ ಸೇವೆಗೆ ಕೆಲವು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದ ಸೇವೆಗೆ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.

