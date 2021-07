ಅಲರ್ಟ್: ಆಗಸ್ಟ್‌ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊರೊನಾ 3ನೇ ಅಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

Karnataka

oi-Nayana Bj

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 19: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜನರ ಓಡಾಟ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ.

ಜನರು ಇದನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಓಡಾಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ, ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊರೊನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೋವಿಡ್-19 3ನೇ ಅಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಆರ್ಭಟ ನಡುಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 3ನೇ ಅಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದಿನ ಅಲೆಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಅಲೆ ವೇಳೆ ಡಿ 614 ಜಿ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಮತ್ತು ಎರಡನೆ ಅಲೆ ವೇಳೆ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರ ಆರ್ಭಟವಿತ್ತು ಎಂದು ಎಚ್‌ಸಿಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಜೀನೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ವಿಶಾಲ್ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂರನೇ ಅಲೆಯು ಎರಡನೇ ಅಲೆಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ.

ಆದರೆ, ಮೂರನೇ ಅಲೆಯು ಡೆಲ್ಟಾದ ವಿಕಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರದ ಜಿಗಿತದ ಸಮಯವು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.3 ರಿಂದ ಶೇ.30ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಬಹುದು.

ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ 15 ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಲಸಿಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

