ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ರಜೆ; ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಚಿವರು

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 28: ಹಬ್ಬ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಆದರೆ ಏನೋ ಸಮಾಧಾನ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗಲೂ ಜನ ಊರಿಗೆ ದೌಡಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ಬಸ್ಸು, ರೈಲುಗಳು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಸುಲಿಗೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡರಷ್ಟು ವಸೂಲಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತವೆ.

ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಸ್ ಮಾಲಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಗೌರಿಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಯಾ ರೂಟ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರವನ್ನಷ್ಟೇ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

On the occasion of Gauri Ganesha festival, private bus owners have been accused of charging more than the stipulated amount and Transport Minister Sriramulu has warned that legal action will be taken against the bus owners who charge more.