ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಕಾವೇರಿ ಎಂಪೋರಿಯಂ

oi-Punith BU

ಚೆನ್ನೈ, ಜನವರಿ 11: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಕುಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ (ಕೆಎಸ್‌ಎಚ್‌ಡಿಸಿ) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೂಪ ಡಿ ಮೌದ್ಗಿಲ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಎಂಪೋರಿಯಂನ ಶೋ ರೂಂ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜವಳಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಕುಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ಕೆಎಸ್‌ಎಚ್‌ಡಿಸಿ) ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ವುಡ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಗಾಂಧಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಬಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಕಾವೇರಿ ಎಂಪೋರಿಯಂ ಈಗಾಗಲೇ ದೆಹಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೋರೂಂಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 13 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗಳಿವೆ. ಸಾಗರದಲ್ಲಿನ ಕಾವೇರಿ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಉಪಕ್ರಮವಾದ 'ಶಿಲ್ಪ ಗುರುಕುಲ'ವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು 10 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೂಪ ಹೇಳಿದರು.

ಶಿಲ್ಪಾ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮರ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಕೆತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ 50 ಪ್ರತಿಶತ ದರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಗಮದಲ್ಲಿ 3,000 ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

Karnataka State Handicrafts Development Corporation (KSHDC) Managing Director Roopa D Moudgil said that the showroom of Kaveri Emporium will be opened in Chennai in another two months.