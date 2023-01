ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಂತರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಂಡು ವಿಚಲಿತರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ? ಏನಿದು ಅಂಕಿಅಂಶ, ಮಾಹಿತಿ, ವರದಿ

ಕುರುಬರು ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸುಲಭವೆಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಂತರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶ, ವರದಿ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 28: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ 2.3 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಶೇ 70 ಅಹಿಂದ (ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ದಲಿತ) ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಸುಮಾರು 30,000 ಕುರುಬ ಮತದಾರರು (ಒಬಿಸಿ) ಇದ್ದಾರೆ. ಕುರುಬರು ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸುಲಭವೆಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಂತರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಆರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಕೋಲಾರ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಫಿಲ್ಡ್‌ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಾಕಲಾ ಅವರು ಗೆಲುವು ಸುಲಭವಾಗಹುದು. ಆದರೆ, ಇನ್ನುಳಿದು ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಗೆಲುವಿನ ಪರ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

