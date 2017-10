100 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೈಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರೈಡ್ ನಿಷೇಧ?

Karnataka

Ramesh B

100ಸಿಸಿ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೈಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರೈಡ್ ನಿಷೇಧ Double ride ban on less than 100CC bikes pic.twitter.com/8DJ8bTwwbc

English summary

Karnataka Transport deparment has banned double ride on less than 100CC bikes. Deputy Secretary of State Transport K.Biresh has issued a circular on October 23.