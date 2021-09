2020ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ

Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21: ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆದಿವೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 2020 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ಬಿ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.ಇತ್ತೀಚಿನ ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ಬಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ,ಆದರೆ ಇದೆ ವರದಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

'ಕೋವಿಡ್‌ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ': ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 2020ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ನವೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ 2074 ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 218, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 177, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 131, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ 107 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 20 ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 108 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಾಸನದಲ್ಲಿ 26, ಮಂಡ್ಯ 25, ಮೈಸೂರು 24, ಬೆಳಗಾವಿ 19 ಹಾಗೂ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ 13 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 2020 ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ (NCRB) ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 785 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 184, ಅಸ್ಸಾಂ 138, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ 98, ತಮಿಳುನಾಡು 77 ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ 62 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.2019 ರಲ್ಲಿ 523 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, 2018 ರಲ್ಲಿ 501 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2018 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 501, 2017 ರಲ್ಲಿ 395, 2016 ರಲ್ಲಿ 326 ಮತ್ತು 2015 ರಲ್ಲಿ 293 ಆಗಿತ್ತು.

ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹವು ಒಂದು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷ 21 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು.

ತಜ್ಞರು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವರದಿಗಾರಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರೂಪ್ ಸೇನ್, ಸಂಜೋಗ್‌ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯ, ಎನ್‌ಜಿಒಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಯಕತ್ವ ವೇದಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿದವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿದ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದ ವರದಿ ಮತ್ತು ನಿದರ್ಶನಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಮತ್ತು ಓಡಿಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

"ಅನೇಕ ತಳಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಪೋಕ್ಸೊವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ"ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.ಕೌಶಿಕ್ ಗುಪ್ತಾ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ವಕೀಲರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಡಿಎಂಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳು ಜಾಗೃತರಾಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಬಿಹಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.

ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ.40.8, ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಶೇ.40.1, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಶೇ.41.6ರಷ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಆಂಧ್ರದ ಶೇ.12.6, ಅಸ್ಸಾಂನ ಶೇ.11.7, ಬಿಹಾರದ ಶೇ.11 ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರದ ಶೇ.21.9ರಷ್ಟು15-19 ವಯೋಮಾನದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹವಾಗಿ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಗುವಿಗೂ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉಳಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ (21.3%), ಅಸ್ಸಾಂ (31.8%), ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ (29.3%), ಗುಜರಾತ್‌ (21.8%), ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (21.9%), ತೆಲಂಗಾಣ (23.5%) ಮತ್ತು ದಾದ್ರ ಮತ್ತು ನಾಗರ್‌ ಹಾವೇಲಿ ಹಾಗೂ ದಿಯು-ದಮನ್‌ನಲ್ಲಿ (26.4)ನಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪುರುಷರೂ ಸಹ 21 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಅಸ್ಸಾಂ, ಬಿಹಾರ, ಗುಜರಾತ್‌, ತ್ರಿಪುರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಲಡಾಕ್‌ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.

English summary

Karnataka has reported the highest number of child marriages — 185 — in the country in 2020 and it’s 66% more than 111 cases recorded in 2019, according to data from the National Crime Records Bureau (NCRB). Assam came a distant second with 138 child marriages in 2020, West Bengal 98, Tamil Nadu 77 and Telangana 62.