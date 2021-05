ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ: ಕೋವಿಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ, ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಯಾರೇ?

Karnataka

oi-Balaraj Tantry

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 26: ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಖುದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗಾಗಲಿ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಹೊಸಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಈ ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹುದ್ದೆಯ ಆಮಿಷವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿಯೂ ಬಂದಷ್ಟೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿತ್ತು.

ಸಿಎಂ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ!?

ಈ ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಂದು ಬಣದವರೇ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಹರಿದಾಡಲು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.

ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಜ ಆದರೆ ನಾನು ಕೊರೊನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತ- ಆರ್‌ ಅಶೋಕ್‌

ಹಾಗಾದರೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡಾ ಅದೇ ರೀತಿಯದ್ದಾ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು, ಯಾಕೆಂದರೆ, ಖುದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಚಿವರುಗಳೇ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದು.

English summary

Karnataka leadership change: Now is the time to manage and control Covid-19 in the state, not the right time to change CM.