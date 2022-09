ಬಿಜೆಪಿಗರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ 'ಪೇಸಿಎಂ' ಅಭಿಯಾನದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Karnataka

oi-Virupaksha Hokrani

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.22: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿನ 40% ಕಮಿಷನ್ ಹಗರಣ ಇದುವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಬಾಯಿಮಾತಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರದವರು ದಾಖಲೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 'ಪೇಸಿಎಂ' (PAYCM) ಎಂಬ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಚ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ದಾಖಲೆಗೂ ಮೀರಿದ ಮಹತ್ವ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆದಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಲ್ಲರೂ ಉರಿದು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಐಟಿ ತಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇದ್ದಬದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ 40 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಗರಣದ ಆರೋಪ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ಪೇಸಿಎಂ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬರೀ ಒಂದು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೇಶದ ಜನ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ತೀವ್ರತೆ ಅರಿತ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಪೇಸಿಎಂ' ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೇ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ. ಆರ್. ನಾಯ್ಡು ಹಾಗೂ ಗಗನ್ ಯಾದವ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ "ಪೇಸಿಎಂ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದು," ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, "ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಸೇರಿ ಪೇಸಿಎಂ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಗೆ ಅಂಟಿಸುತ್ತೇವೆ," ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಡೆಸಿದ ಅಭಿಯಾನ ಎಂದು ಪರ್ಯಾವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಪೇಸಿಎಂ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದ್ದು ಯಾರು, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾರು ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಬಂದ ಉತ್ತರ "ಇದು ರಾಹುಲ್‌ಗಾಂಧಿ ಟೀಂ' ಮಾಡಿದ ಅಭಿಯಾನ ಎಂಬುದು. ರಾಹುಲ್‌ಗಾಂಧಿ ಅಣತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೀಂನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಸುನೀಲ್ ಕನಗೋಲು ಪೇಸಿಎಂ ಪೋಸ್ಟರ್‌ನ ಐಡಿಯಾ ರೂವಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

English summary

Find out who ran the campaign called PAYCM and who was the mastermind behind it, the answer came, "It is a campaign done by the Rahul Gandhi team. Sunil Kanagolu, originally from Bellary, who is working as the chief strategist in the social media team of Rahul Gandhi, is known to be the idea behind the PAYCM poster.