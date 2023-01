Karnataka

oi-Ravindra Gangal

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 18: ಪೈರ್‌ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯರಿಂದಲೇ ಸಂಚು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿವೆ. ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೂ ಹಲವು. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯತ್ನಾಳರು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಯತ್ನಾಳರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಯತ್ನಾಳ ಅವರು ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

Rumors are rife in the political circles that there will be a conspiracy by BJP leaders to defeat Basanagowda Patil Yatna, who is known as Pyrbrand. It appears to be superficial. There are many reasons for this,