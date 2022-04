ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗಳ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾರ: ದೂರು ನೀಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅವಕಾಶ

Karnataka

oi-Muralidhara V

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏ. 04: ಹಿಜಾಬ್‌ನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂದು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ಕೆಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಹ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ಎಂದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕದಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು, ನಾಲ್ಕಾರು ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಿಯರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬಂದೂಕು ಇಟ್ಟು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡವಲು ಹೊರಟಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಿಂದಿರುವುದು, ರಾಜ್ಯದ 24/7 ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗಳು ಎಂಬುದು ಸದ್ಯ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಗುರುತರ ಆರೋಪ.

ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯಾದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಿವೆ. ತಾನು ನೀಡುವ ಸುದ್ದಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೈತಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿವೆ. 'ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿವಿಜನ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ರೂಲ್ಸ್ 1994' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಷರತ್ತುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಮುಂದಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೇರಳವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅವುಗಳ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ 4 ಸಹಾಯವಾಣಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ

ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿವಿಜನ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ರೂಲ್ಸ್ 1994 ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಾಹಿನಿಗಳು ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ? ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ವರದಿ ಸವಿವರವಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಿದೆ.

ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ

English summary

If you find content provoking or inappropriate to be shown on national television. You can legally file a complaint against that media content. Here how to file Complaint. Read on.