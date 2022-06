ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 4ನೇ ಅಲೆ: ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಇದೆ!

Karnataka

oi-Virupaksha Hokrani

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂ. 8: ಕೋವಿಡ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಲೆಯ ಭೀತಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ, ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಂತ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಜನರ ಕೈಲೇ ಇವೆ. ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿ ವಿವರಿಸಲಿದೆ, ಕೊಂಚ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಓದಿ...

ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ಸಹಿತ ಹಲವು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣ ಪೀಕ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಚಿತ್ರನಟರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕೋವಿಡ್‌ ಭೀತಿಯತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸ್ವತಃ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ.ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರಾಗಿ, ಈಗ ಗುಣಮುಖಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಲೆಯ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಜನರು ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮೊದಲ ಮೂರು ಅಲೆಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸರಕಾರ ನಡೆಸುವವರಿಂದ ಇಂತಹ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಲೆಗೆ ತೆರೆಮರೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆರಂಭವಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ.

English summary

Karnataka Government preparing for the 4th wave of Covid 19 rise again. It is stepping up to preliminary measures and is thinking of leaving it to the people to decide which way to take it.